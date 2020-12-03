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Spor Beşiktaş'ta, sakatlanan Souza kamp kadrosundan çıkarıldı
Spor

Beşiktaş'ta, sakatlanan Souza kamp kadrosundan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:48:17 -
Beşiktaş'ta, sakatlanan Souza kamp kadrosundan çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, sakatlanan futbolcusu Josef de Souza'nın Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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