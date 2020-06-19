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Spor

Beşiktaş'ta sakatlanan Boateng'e akut tendinitis tanısı kondu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:14:04 -
Beşiktaş'ta sakatlanan Boateng'e akut tendinitis tanısı kondu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren Boateng'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.


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