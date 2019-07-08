0553 313 94 23

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:09
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollere Jeremain Lens, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay katıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:09
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haliliye’de haşereyle mücadele operasyonu
    1. Haliliye’de haşereyle mücadele..
    2. Çekya'da türüne az rastlanan Nubiya..
    3. Rusya'dan şaşırtan İran açıklaması:..
    4. Lefkoşa’da araç bagajında ceset bulundu
    5. Kadıköy, duvarlarını süsleyecek..
    6. MHP’li Dereli’den ’fitne’ uyarısı
    7. TRT sanatçısından sözde sanatçılara..
    8. Isparta’da yol ortasındaki ev..
    9. Kırmızı ışıkta çifte telli oynayan..
    10. Venezuela'daki darbeciler yol..
    11. Kahramanmaraş’ta ikinci mobil kanser..
    12. Eski Yargıtay üyesi Ali Şahin'e 6 yıl..
    13. Samsun'da baraj gölüne giren genç..
    14. İzmir'deki orman yangını
    15. Meteoroloji'den kuvvetli sağanak..
    16. Büyükşehir Meclisi Kırcami için bütün..
    17. Tokat, KKKA hastalığı tedavisinde..
    18. John Bailey ve eşi Kapadokya'da
    19. Kaplumbağa yuvalarını sopa, kazık ve..
    20. 8 temmuz 2019 İBB meclis toplantısı
    21. GÜNCELLEME - İran'da 5,7 büyüklüğünde..
    22. Çakal Carlos kaleme aldı! "İstanbul..
    23. Sudan Geçiş Konseyi Başkanı: “Darbe..
    24. Bursa Valiliği'nden elektrik kesintisi..
    25. Bursaray normale döndü
    26. Yerköy’de Yaz Spor Okulları Başladı
    27. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro..
    28. Ünlü Şef Hazar Amani: "Turizm deniz ve..
    29. İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
    30. AK Parti’li Köksoy’dan açıklama
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’