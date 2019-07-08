Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollere Jeremain Lens, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay katıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.









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