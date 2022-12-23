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Yaşam Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü! Denize düşen vatandaşlar var
Yaşam

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü! Denize düşen vatandaşlar var

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 21:44:00 - 2022-12-23 21:52:26

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

25 vatandaş denize düştü

Yaşanan kaza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bölgede bulunan 25 vatandaşın denize düştüğü tahmin ediliyor. Bölgedeki ekipler kurtarma çalışmaları sürüyor.

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