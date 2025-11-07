  • İSTANBUL
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklanan Beşiktaş'ta art cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson kafilede yer almadı.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Kulübünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson siyah beyazlıların Antalya kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva, Devrim Şahin, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu, Tammy Abraham

