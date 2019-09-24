Beşiktaş'ta o isim başkanlığa hazırlanıyor!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından gözler başkanlığa adaylığını açıklaması beklenen isimlere çevrildi. Mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olacak.

Adaylığa hazırlanıyor

Beşiktaş'ta mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy toplayan Hürser Tekinoktay, Orman'ın istifa açıklamasının ardından adaylığa hazırlanıyor.



"Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım"

Yarın gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısını beklemek isteyen Hürser Tekinoktay yaptığı açıklamada, "Öncelikle yarınki toplantının sonucuna bakmak gerekiyor. Benim başkan adaylığım konusuna gelirsek, zaten 4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte aday olması bekleniyor. Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.