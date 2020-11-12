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Spor Beşiktaş'ta koronavirüs kâbusu
Spor

Beşiktaş'ta koronavirüs kâbusu

Beşiktaş'ta kritik maçlar öncesi koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:22:00 -
Beşiktaş'ta koronavirüs kâbusu

Beşiktaş'ta 5 futbolcu koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi, "1'i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı." dedi.

Beşiktaş'ta böylece korona virüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi. Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, milli aradan sonra sırasıyla Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak.

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