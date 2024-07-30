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Yaşam Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı
Yaşam

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 03:12:00 -
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki araca çarparak takla attı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, Kalıpçı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EDY 07 plakalı otomobil park halindeki 2 araca çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokakta yürüyen 2 kişinin yanından hızla geçtiği ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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