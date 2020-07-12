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Spor

Beşiktaş’ta Kevin Prince Boateng şoku

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin Prince Boateng hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 13:12:00 -
Beşiktaş’ta Kevin Prince Boateng şoku

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir.''

 

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