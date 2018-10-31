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Beşiktaş'ta kaskıyla otobüsün camlarını kırdı

Motosiklet sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden şoförüyle tartıştığı otobüsün kapı camlarını yumruklayıp kaskıyla kırdı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
Beşiktaş'ta kaskıyla otobüsün camlarını kırdı

Olay, Barbaros Bulvarı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 35 AN 5560 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Y. seyir halindeyken, İstanbul Otobüs A.Ş.ye bağlı 129T hatlı otobüs şoförü Durmuş Çömlek ile iddialara göre trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otobüsün kapı camını yumruklamaya başladı. Motosiklet sürücüsü, yumrukla kıramayınca kafasından çıkardığı kaskla vurarak camları kırdı. 

Olay sırasında kısa süreli panik yaşayan otobüsteki yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak sakinleştirdi. Otobüs şoförü, kırılan camları fırça ile temizledi. Polis ekipleri olaya ilişkin tutanak tutarken, otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü yollarına devam etti. Motosiklet sürücüsü ayrılırken kaskını çöpe attı.

Otobüs şoförü Durmuş Çömlek, "Yukarıdan aşağıya geliyorduk. Motosiklet sürücüsü solumdan geçerken cama yumruğu ile vurmaya başladı. Cama vurmaya başlayınca sol ön tarafa tekerlek takıldı. Ben durdum ne oldu diye? Aşağıya indi yumruğu ile cama vurmaya başladı. Yumruğu ile camı kıramayınca kafasından kaskı çıkarttı, kaskla vurdu." diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
  1. İstanbul
  2. Otobüs

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