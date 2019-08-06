Beşiktaş'ta Karius'un sağlık durumu
Siyah-beyazlıların Alman kalecisinin sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildi06 Ağustos 2019 Salı 13:39
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Brescia'yla yaptığı hazırlık maçının devre arasında sol baldırında sertlik hissettiği için oyundan çıkan Karius'un MR'ının çekildiği ifade edildi.
Tetkik sonuçlarında Karius'un sol ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği ve Alman kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.
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