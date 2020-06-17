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Aktüel

Beşiktaş’ta kafe ve barlara ‘yeni normal’ denetimi

Beşiktaş’ta yeni normalleşme sürecinde uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte mekanlar denetlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:04:54 -
Beşiktaş’ta kafe ve barlara ‘yeni normal’ denetimi

Beşiktaş’ta yeni normalleşme sürecinde uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte mekanlar denetlendi. Polis ekipleri işletme sahiplerine sosyal mesafe, maske kullanımı ve dezenfektan kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.


Türkiye’de 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde vaka sayılarının artması sonucu tedbirlerde sıkılaştırmaya gidildi. İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kafe ve barlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işletme sahipleri ve vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımıyla ilgili uyarıldı. İşletmelerin ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu görülürken, uygulanan denetimler ise hafta boyu devam edecek. Polis ekipleri saat 24.00 itibariyle kapanması gereken işletmelere yönelik de uygulama gerçekleştirecek.

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