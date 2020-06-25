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Spor

Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-25 21:37:36 -
Beşiktaş'ta İttifak Holding Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adem Ljajic ile Umut Nayir kadroya dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.

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