0553 313 94 23

Beşiktaş'ta işler herkes için kötü

Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla topladığı 41 puanla kulüp başkanı Fikret Orman dönemindeki en düşük performansı sergiledi.

03 Mart 2019 Pazar 11:39
Beşiktaş'ta işler herkes için kötü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta 4 puan yitiren Beşiktaş'ta işler herkes için kötü gidiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 24. haftalar itibarıyla, 25 Mart 2012'de kulüp başkanı olan Fikret Orman döneminin en kötü performansını bu sezon ortaya koydu.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puan toplayan Beşiktaş, Orman başkanlığında geride kalan 6 sezonu arattı.

Geçen sezonki 24. haftayı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 47 puanla tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 54 puan alarak geçti.

Beşiktaş, Orman'ın başkanlığındaki ilk şampiyonluk sezonu olan 2015-2016'nın 24. haftasında ise 18 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 57 puana ulaştı.

2014-2015'in 24. haftasında 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 54 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te ise aynı periyotta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 46 puan elde etti.

 

- "Feda"dan geriye düştü

 

Beşiktaş, bu sezonun 24. haftasındaki performansıyla Fikret Orman'ın "feda" sezonu ilan ettiği 2012-2013'ün de gerisine düştü.

Kulübün başına 2011-2012'de gelen ve başkanlığındaki ilk heyecanı söz konusu sezondaki 32. haftada yaşayan Orman'ın ilk icraat sezonu olan 2012-2013'ün 24. haftasında Beşiktaş, 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgiyle 42 puana ulaşmıştı.

 

- Şenol Güneş'in de Beşiktaş'ta en kötü sezonu

 

Siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü performansını bu sezon ortaya koydu.

Takımda 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezon 41 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon aynı dönemi 47 puanla geçmişti. Siyah-beyazlı ekip üst üste şampiyon olduğu 2015-2016'nın 24. haftasında 57 puana ulaşırken, 2016-2017'de ise 54 puan elde etti.

 

- Son 8 sezonun en kötü performansı

 

Beşiktaş, 24. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü performansını da 2018-2019'da sergiledi.

2018-2019'un öncesindeki 6 sezonun üstünde performans sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'de aynı dönemi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 45 puanla tamamlamıştı.

Beşiktaş, son olarak 2010-2011 sezonunun 24. haftasında 35 puan elde ederek kötü bir performans sergilemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:39
  1. Kayseri
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG
  6. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma aranan şahıslar için uygulama yaptı
    1. Jandarma aranan şahıslar için uygulama..
    2. ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti..
    3. "Tüm projelerimizi halkımızın..
    4. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    5. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    6. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    7. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    8. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    9. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    10. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    11. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    12. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    13. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    15. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    16. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    17. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    18. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    20. Mısır’da dokuz çiçek
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    22. İran sınırında buz pateni keyfi
    23. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    24. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    25. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    26. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    27. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    28. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    29. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    30. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir