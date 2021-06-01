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Spor Beşiktaş'ta Henry Onyekuru seslendi
Spor

Beşiktaş'ta Henry Onyekuru seslendi

Galatasaray'ın Henry Onyekuru ile devam etmeme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Nijeryalı futbolcunun menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 19:16:00 -
Beşiktaş'ta Henry Onyekuru seslendi

Tarihi sezonu çift kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlıların kapısında menajerler sıraya girdi. Yönetime sunulan son futbolcu ise Henry Onyekuru oldu.

Kulüp arayışına başladı

Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı.

Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.

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