Beşiktaş'ta Henry Onyekuru seslendi
Galatasaray'ın Henry Onyekuru ile devam etmeme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Nijeryalı futbolcunun menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi.
Tarihi sezonu çift kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlıların kapısında menajerler sıraya girdi. Yönetime sunulan son futbolcu ise Henry Onyekuru oldu.
Kulüp arayışına başladı
Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı.
Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirdi.