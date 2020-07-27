Beşiktaş'ta hedef yerli kaleci

Loris Karius’un maaşını alamadığı gerekçesiyle ayrılmasının ardından pandemi dönüşünde Beşiktaş’ın kalesini genç Ersin Destanoğlu korudu.

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Ersin’in tecrübesiz olması nedeniyle yönetimden yeni sezonda bir kaleci istedi.

Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Türk bir kaleci kadroya katacağız" diyerek siyah-beyazlıların yeni kalecisi adeta işaret etti.

Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda hedefteki ismin Sinan Bolat olduğu öğrenildi.

Antwerp’ten ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı ve resmi açıklananın bayramdan sonra yapılacağı belirtildi.

Taraflar ilk kez haziranda görüşmüştü.