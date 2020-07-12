Beşiktaş’ta hangi futbolcuların virüs testi pozitif çıktı?

Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcular Adem Ljajic ve Umut Nayir, yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor.

Siyah beyazlılarda önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.

Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri ve antrenmana çıkmamaları istendi.

Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak.

Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.