Beşiktaş'ta hangi futbolcularda koronavirüs çıktı?
Beşiktaş'ta son dakika hangi futbolcularda koronavirüs çıktı? Beşiktaş, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Haberin ardından vatandaşlar Beşiktaş'ta hangi futbolcularda koronavirüs çıktığını merak ediyor. Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 2 futbolcu kim? İşte detaylar...
Beşiktaş'ta hangi futbolcularda koronavirüs çıktı?
Beşiktaş, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Beşiktaş, 26 Haziran Cuma günü Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacaktı. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri henüz açıklanmadı.