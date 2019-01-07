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Beşiktaş'ta gerilim! İki yıldız arasında tartışma çıktı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın akşam idmanında Ricardo Quaresma ile Adriano arasında tartışma yaşandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:22
Beşiktaş'ta gerilim! İki yıldız arasında tartışma çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, kanat organizasyonu çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Fransız savunma oyuncusu Isimat-Mirin, maçta isabetli pasları ve etkili savunmasıyla göz doldurdu.

Caner Erkin ile Mustafa Pektemek salonda çalıştı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Burak Yılmaz'a, takımdan ayrı salonda özel program uygulanırken, baldırında ağrı hisseden Caner Erkin ile Mustafa Pektemek de salonda çalıştı. İdman sonunda, Ricardo Quaresma ile Adriano arasında maçtaki bir pozisyon nedeniyle kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü.

Antrenmanda dolu sürprizi

Antrenman öncesinde başlayan yağmur, oyuncular sahaya çıktığında yerini doluya bıraktı. Bir süre sonra yağmur tekrar başlarken, antrenmanın son bölümünde şiddetini artıran dolu, oyunculara zor anlar yaşattı. Saha beyaza bürünürken, teknik direktör Şenol Güneş antrenmanı sürdürmeyi tercih etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:22
  1. Beşiktaş
  2. Antalya
  3. Caner Erkin
  4. Burak Yılmaz
  5. Belek
  6. Serik
  7. Şenol Güneş
  8. Quaresma
  9. Mustafa Pektemek
  10. Süper Lig

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