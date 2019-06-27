Beşiktaş’ta genç futbolcular sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri başladı. Siyah-beyazlılarda genç futbolcular; Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.

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