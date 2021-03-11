  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş’ta flaş Dorukhan Toköz gelişmesi
Spor

Beşiktaş’ta flaş Dorukhan Toköz gelişmesi

Beşiktaş yönetimi, orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ün yıllık 7 milyon lira ücret ve maç başı 100 bin liralık teklifini arttırmadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:01:00 -
Beşiktaş’ta flaş Dorukhan Toköz gelişmesi

Milliyet'in haberine göre; yıllık 15 milyon lira isteyen Dorukhan Toköz'ün bazı İspanyol kulüpleriyle temas halinde olduğu ve ayrılık için artık sezon sonunu beklediği ifadesine yer verildi.

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan Toköz ile sezon bitmeden iç transfer görüşmelerini tamamlamak istiyor. Toköz ile uzun süredir anlaşma zemini arayan yönetim, başarılı oyuncuya son yaptığı teklifi artırmama konusundaki ısrarı da devam ediyor.

Dorukhan’a daha önce 7 milyon lira garanti ücretin yanı sıra maç başına 100 bin lira teklif eden siyah-beyazlılar, 15 milyon lira garanti parada ısrar edilmesi nedeniyle, 24 yaşındaki milli futbolcuya ‘gitti’ gözüyle bakıyor.

Haberde, siyah-beyazlı yönetimdeki bazı isimlerin, 'Necip Uysal takımın jokeri. Her yerde büyük fedakarlıklarla oynuyor. Necip’in maaşında yüzde 50 indirim yaptığı yerde biz herkese yüksek rakamlar ödeyemeyiz' şeklinde yorumlar yaptığı detayı da verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?
Siyaset

Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?

Eski AK Partili milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin sözler sarf eden İYİ Parti Meral Akşener’e, “Kaç yüzünüz..
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Gündem

AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Tür..
Asya ülkesinden 3 milyar dolarlık SİHA hamlesi!
Dünya

Asya ülkesinden 3 milyar dolarlık SİHA hamlesi!

Hindistan'ın, ABD'den yaklaşık 3 milyar dolar maliyetle 30 adet MQ-9B satın almak için kolları sıvadı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay