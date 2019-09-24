Beşiktaş'ta Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlendiği basın toplantısında istifa kararı aldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı camiada, yönetime olan son tepkilerin ardından negatif bir havanın tavan yaptığını belirten Fikret Orman, "Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Çok iyi bir hocamız var. Şu anda negatif hava daha çok benim üzerimden giriyor. Ben bu işe Beşiktaş sevgisi nedeniyle girdim. Yarın Beşiktaş Divan Kurulu'nu toplayacağım ve Beşiktaş'taki sürecimi noktalıyorum." diyerek olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

Fikret Orman, "Elimizden geldiğince Beşiktaş'a hizmet ettik, herkese teşekkür ederim. Ben Beşiktaş'tan işimle alakalı 100 lira fayda sağlamadım, hiç menfaat sağlamadım. Hatalarımız olmuştur ama artılarımıza baktığımda vicdanen iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş'ta bizim yönetimizden sonra yaptıklarımızın birçoğu rakiplerimiz tarafından da yapılmaya başlandı. Taraftarlarımızın yaptığı şarkılar bile rakipler tarafından kullanılıyor. Bir işte lider olmak güzeldir. Bu bizim hoşumuza gidiyor."

"Hiç kimseden bir şey istemedim"

"Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Yaklaşık 7,5 sene oldu. Bu süreç içerisinde her dakikamı Beşiktaş ile yaşayarak geçirdim. Zor bir süreçti. Başkan olduğum süreç içerisinde de hiçbir zaman tribünlerle bir yere gelmedim. Hiç kimsenin özel desteğiyle de harekete geçmedim. Tüm desteği Beşiktaş camiasından ve taraftarlarından aldım. Göreve geldiğimizde Beşiktaş'ın taraftar oranı %16 civarındaydı. Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladık ve marka değerine inanılmaz katkılar yaptık. Feda senesiyle başladı, o sene çok zordu. Bütün başkanlık dönemimde hiç kimsenin kapısını çalıp bir şey istemedim. Beşiktaş'ın kendi dinamiklerini harekete geçirerek projelerimizi yapmaya çalıştık. Başkanlık dönemimde ne bir kampanya başlattık, ne bir yardım istedik."

"Alın terim var"

"Stadımızla ilgili ortada izin yoktu ama bunları topladık. Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok destek oldu. Stadın inşaatı boyunca hayatımı burada geçirdim. Bu stadın her milimetresinde benim alın terim var. Çok zor bir süreçti ama hamdolsun stadımızı yaptık. O dönem göçebe gibiydik. Her maçımızı neredeyse deplasmanda oynadık ve hiçbir gelirimiz olmadı. O süreçte de taraftar gruplarından veya başka hiç kimseden destek istemedim. Türkiye'nin her tarafını gezerek Beşiktaşlılara dokundum, sarıldım. Göreve geldiğimizde hiçbir sosyal tesisimiz yoktu, Akatlar'daki tesisleri yaptık."

"Kırgın ve üzgünüm"

"Sosyal medyadan kızlarıma bile küfür edildi. Sürekli iftiralar atıldı. Birçok toplantı yaptık. Hep anlattım Beşiktaş'a sahip çıkın dedim. Ama hedefe beni koydular. Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık' tezahüratları dönmeye başladı. Biz Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken pusu kültürü oluşturuldu. Ben de anlamaya başladım, bu iş başka noktaya doğru gidiyordu. Çok mücadele etmeme rağmen camiayı bir bütün haline getiremedim. Çok fazla mücadele ettim ama enerjim buna yetmiyor. Hiç yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Maçlara gidiyorum, "Fikret gol gol gol" diye bağırıyorlar. İnternet üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar."

"Yeni bir enerjiye ihtiyaç var"

"Küfürleri hak etmediğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın Beşiktaş Divan Kurulu'nu toplayacağım ve Beşiktaş'taki sürecimi noktalıyorum. Hayatım Beşiktaş ile geçti. Beşiktaş için ben kavgalar ettim, bacağımda bıçak izleri var. Bana küfür edenler ortada yokken ben Beşiktaş için savaştım. Beşiktaş'ın sahibi taraftardır, o sahiplerden biri de benim. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Ben kimseye kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım."