Beşiktaş'ta derbi öncesi Quaresma sürprizi!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Şenol Güneş fotoğrafını paylaşan Quaresma, "Yaklaşan şey için hazırım" yazılı bir not paylaştı. Bu olayın ardından siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü.

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen 39 yaşındaki oyuncu bu yıl hiçbir kulübe imza atamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Quaresma, akıllarda soru işareti bıraktı.

Instagram hesabından önce Şenol Güneş fotoğrafı paylaşan Quaresma hemen sonrasında "Yaklaşan şey için hazırım" notuyla antrenman yaptığı videoyu paylaştı. Bu paylaşım sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar adeta birbirine girdi. Bir grup taraftar Quaresma'nın geri dönmesini isterken, diğer grup da "Bu şaka olmalı, Quaresma'nın asla gelmemeli" şeklinde yorumlar yaptı.



