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Beşiktaş'ta derbi kararı toplantısı!

Beşiktaş Kulübü yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:54
Beşiktaş'ta derbi kararı toplantısı!

Vodafone Park'ta düzenlenen Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'na siyah-beyazlı camianın ileri gelen isimleri katıldı. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı ve gündemdeki diğer konular görüşülecek.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 14:54
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