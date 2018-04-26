Beşiktaş'ta derbi kararı toplantısı!

Vodafone Park'ta düzenlenen Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'na siyah-beyazlı camianın ileri gelen isimleri katıldı. Saat 15.00'te başlayacak toplantıda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı ve gündemdeki diğer konular görüşülecek.