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Spor Beşiktaş'ta deprem! Kadrodan çıkarıldı
Spor

Beşiktaş'ta deprem! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'de bu hafta sonu Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlığı nükseden Josef De Souza kadrodan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:24:00 -
Beşiktaş'ta deprem! Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, dünkü antrenmanda ağrı hisseden ve idmanı yarıda bırakan Josef de Souza'nın son durumu hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, yarın oynanacak Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın Josef de Souza'nın sakatlığı ilgili yaptığı o açıklama:

Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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