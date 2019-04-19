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Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

19 Nisan 2019 Cuma 14:00
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirdi. Taktik idmanın ardından yarı sahada 3 takımla turnuva yapılırken, antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:00
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