Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları gerçekleştirdi. Taktik idmanın ardından yarı sahada 3 takımla turnuva yapılırken, antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.