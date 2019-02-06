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Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile 9 Şubat Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcularla toplantı yaptı.

Orta alanda yapılan pas çalışmasıyla başlayan idmanda bir süre istasyonda pas ve koşu antrenmanı gerçekleştirildi. Daha sonraki bölümde iki gruba ayrılarak top kapma çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcular, bu bölümü tam sahada yaptıkları çift kale maçla noktaladı.

İdmanın son bölümünde üç gruba ayrılan Beşiktaşlı futbolcular yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona ererken, mini turnuvayı Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Mustafa Pektemek, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa'nın yer aldığı yeşil takım kazandı.

Salonda yenileme çalışması yapan Atiba Hutchinson antrenmana katılmadı.


- Ljajic korkuttu


Antrenmanın son bölümünde bir pozisyonda yerde kalan Adem Ljajic'e saha içinde müdahale edildi.

Üçlü turnuvada bordo takımın formasını giyen siyah-beyazlı oyuncu daha sonra kenarda bekleyen takım arkadaşlarının yanına geldi ve idmanın sona ermesinin ardından soyunma odasına gitti.

İdmanı Siirt Beşiktaşlılar Derneği ile gelen 45 çocuk da izledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
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