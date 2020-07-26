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Spor

Beşiktaş’ta Burak'tan sonra bir yıldız daha ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın, Burak Yılmaz gibi alacakları karşılığında bonservisini alıp Al Nasr'a transfer olacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:23:00 -
Beşiktaş’ta Burak'tan sonra bir yıldız daha ayrılıyor!

Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlılarla ayrılığın eşiğinde bulunuyor.

Beşiktaş Kulübü'nün yaşamış olduğu ekonomik kriz sebebiyle futbolcu maaşlarını ödeme konusunda sorun yaşamasından dolayı takımda uzun süredir alacağı bulunan isimler arasında yer alan yıldız stoper de geleceğiyle ilgili karar vere aşamasında.

31 yaşındaki tecrübeli savunmacının, alacaklarını düzenli olarak tahsil edemediği için son olarak benzer sebepten dolayı Beşiktaş'tan ayrılıp Fransa Lig 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın rotasını izleyebileceği kaydedildi.

Teklifler gelmeye başladı

Menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Domagoj Vida'ya ilk teklifin, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'dan geldiği ortaya çıktı.

Son olarak Rui Vitoria'nın çalıştırdığı kulübün, Vida'ya yıllık 4.5 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu bildirildi.

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