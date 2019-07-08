Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi patlak verdi
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
Beşiktaş'ta takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Burak Yılmaz ile ilgili yaşanan ani gelişme planları alt üst etti.
Alacaklarından dolayı mutsuz olan golcü oyuncunun 1 hafta içerisinde takımdan ayrılacağı ve bir başka kulübe imza atacağı iddia edildi.
İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.
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