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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi patlak verdi

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi patlak verdi

Beşiktaş'ta takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Burak Yılmaz ile ilgili yaşanan ani gelişme planları alt üst etti.

Alacaklarından dolayı mutsuz olan golcü oyuncunun 1 hafta içerisinde takımdan ayrılacağı ve bir başka kulübe imza atacağı iddia edildi.

İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:36
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