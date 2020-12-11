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Spor Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:06:04 -
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

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