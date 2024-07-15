Beşiktaş'ta Berk Uğurlu’nun sözleşmesi yenilendi
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Berk Uğurlu’nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın oyuncusu Berk Uğurlu’nun sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2024/25 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gol kralını kadrosuna kattı! Beşiktaş'ın yeni gol makinesi: Ciro Immobile'nin kariyeri! Leblebi gibi gol atıyor