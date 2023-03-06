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Spor Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi
Spor

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 15:01:00 -
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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