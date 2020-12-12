  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:27:21 -
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

Beşiktaş, saat 16.00’da özel uçakla Alanya’ya gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
Dünya

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü aça..
Erdoğan
Dünya

Erdoğan "beslediğiniz yılan sizi de sokar" demişti... Fransa'da ortalık karıştı!

Fransa'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist, polisler tarafından son anda yakalandı. Fransa, Türkiye'ye karşı PKK'nın safında yer almıştı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay