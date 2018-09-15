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Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Al Nasr'a gidiyor

Beşiktaş'ta uzun süredir transferi konuşulan İspanyol golcü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımına transfer oldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:37
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı! Al Nasr'a gidiyor

NTV Spor'un haberine göre; Alvaro Negredo, bu akşam oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş'tan ayrılarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımına transfer olacak.

İspanyol forvet, bu akşam Beşiktaş formasıyla son maçına çıkacak. Negredo, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın ardından Beşiktaş'a veda edecek.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:37
  1. Malatya
  2. Alvaro Negredo
  3. Beşiktaş

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