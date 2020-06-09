  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:27:07 -
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip taktik programın ardından yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı