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Spor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:12:22 -
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ifade edidi.

Antrenmanın, yarım sahada değişimli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından 8 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.


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