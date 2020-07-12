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Spor

Beşiktaş’ta 2 futbolcunun testi yine pozitif çıktı

Beşiktaş, Adem Ljajic ve Umut Nayir'den Yeni Malatya maçında da faydalanamayacak. Önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, sonuçlar yine pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:08:00 - 2020-07-12 11:25:14
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun testi yine pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 30 Haziran'da yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcular Adem Ljajic ve Umut Nayir, yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor. Siyah beyazlılarda önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.

Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri ve antrenmana çıkmamaları istendi. Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

"Çok üzgünüz"

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iki futbolcunun sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Ljajic'i Fenerbahçe maçına yetiştirmeyi hedefliyorduk. Allah her iki oyuncumuza da şifalar versin" dedi.

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