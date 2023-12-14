Beşiktaşlıların sevdalısı Aboubakar'dan tarihe geçecek tercih! Beşiktaş yerine saçlarını tercih etti
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar hakkında flaş gerçekler ortaya çıktı. Aboubakar'ın yönetime yalan söyleyerek Paris'e eşi için değil, saç ektirmek için gittiği öne sürüldü. Ayrıca topa kafa vurmamak için de 3 hafta boyunca sakat taklidi yaptığı da söyleniyor. Detaylar haberimizde...
Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından 5 futbolcu için kadro dışı kararı alınmıştı. Siyah-beyazlı ekibin golcüsü Aboubakar'ın kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı.
Kamerun Milli Takımı'ndaki Vincent Aboubakar, eşinin rahatsızlığını mazeret göstererek Paris'e gitti.
Ardından Aboubakar'ın Paris'e eşi için değil, saç ektirmek için gittiği ortaya çıktı.
Topa kafayla vurmamak sakat numarası yapmış!
Üç hafta kafa topuna çıkmaması istenen Kamerunlu, İstanbul dönüşünde sakat olduğunu söyleyerek takımla antrenmanlara çıkmadı. İki kez de izin almadan Paris'e kontrole gitti. Bunu öğrenen yeni yönetim yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı.
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrasında Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.
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