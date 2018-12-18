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Beşiktaşlılardan özür dileyen öğretmen istifa etti

Trabzon-Beşiktaş maçı sonrası siyah beyazlı takımın bayrağını çiğneyen öğretmen N.Ç, Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledikten sonra istifa etti.

18 Aralık 2018 Salı 21:15
Beşiktaşlılardan özür dileyen öğretmen istifa etti

Ortahisar ilçesindeki 80’inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından okulda yere serilen Beşiktaş formasını çiğnediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı ücretli öğretmen N.Ç.'nin bu davranışı özellikle Beşektaş taraftlarının büyük tepkisine neden oldu.

Öğretmenlik görevinden istifa etti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren ücretli öğretmen N.Ç., sosyal medya hesabından özür diledi, ücretli öğretmenlik görevinden istifa etti.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, N.Ç. hakkında inceleme başlatırken okul yönetimi de olayın içinde yer alan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı.

"Öğretmenin tecrübesizliğinden kaynaklandı"

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Köse, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ücretli bir öğretmendi. Olayın ardından zaten kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Buna dair dilekçesini aldık. Öğrencilerin gönlünü alma, onlarla kaynaşma adına yapılan bir hareket olduğunu ifadet etti. Ücretli bir öğretmenin tecrübesizliği ama eğitimde böyle bir hareket olmaz.

"Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı"

Olaya sebebiyet veren öğrenciler hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı. Öğretmen de kendi isteğiyle görevinden ayrıldı ama aynı zamanda il milli eğitim müfettişleri tarafından da inceleme başlatıldı.

Bu kabul edilebilecek bir olay değil. Eğitimde hiçbir öğretmen, öğrencileri kazanmak, onların gönlünü almak adına hangi niyetle böyle bir şey yaparsa yapsın bu kabul edilemez. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün ayakları altına Yunan bayrağı seriliyor.

Ona rağmen Yunan bayrağını kaldırıp, 'Milletinin temsil edildiği bir bayraktır’ diyerek üzerine basmıyor. Böyle bir anlayışta gelip bir öğretmen arkadaşımızın böyle bir şey yapma şansı yok. Aynı zamanda bu tür şeylerin kin ve nefreti derinleştirdiği için bunlara karşıyız. Okullarda böyle şeyin olmasına asla izin vermeyiz. Kadrolu öğretmen de olsa aynı soruşturmayı yapıp, gerekli cezası neyse verirdik" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:15
  1. İzmir
  2. BEŞİKTAŞ
  3. ÖĞRETMEN
  4. İSTİFA
  5. Beşiktaş-Trabzonspor maçı
  6. Beşiktaş taraftarları
  7. Ortahisar

YORUM YAZ

  • Recep GülerRecep Güler22 dk önce
    ÖĞRETMENLİĞİNDE BİR ŞİARI-KUDSİYETİ VARDIR!TENEFFÜSLERDE,OKUL ARKALARINDA SİGARA TÜTTÜRENLERDEN ÖĞRETMEN OLMADIĞI GİBİ,ÇOCUKÇA,TEPİŞENLERİ MEMBNUN ETME DİYEDE,FİLAMA-BAYRAK VS.ÇİĞNENMEZ'
  • orhanorhan1 sa önce
    yazık o öğretmenin de beşiktaş bayrağı kadar onuru değeri yokmuydu yazık harcamışlar hocayı yazık o karı verip şu yukarıdaki savunmayı yapanın da zihniyeti belli harcamış hocayı Allah yar ve yardımcısı olsun
  • boşuna yaşıyosun , sırtını kaşıyosunboşuna yaşıyosun , sırtını kaşıyosun1 sa önce
    metaları o kadar kutsallaştırmışsınız ki birisi dokunsa bin ah işitiyor. Fani dünya bu gelir geçer . BOŞ İŞLER ...

Günün Özeti

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