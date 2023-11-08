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Spor Beşiktaşlılar Talisca’yı mumla arıyor!
Spor

Beşiktaşlılar Talisca’yı mumla arıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:09:00 -
Beşiktaşlılar Talisca’yı mumla arıyor!

Transfer döneminde Beşiktaş taraftarının aylarca takımlarına geri gelmesini istediği Anderson Talisca, Al Nassr forması ile estiriyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, bu sezon yaptıklarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

22 gole katkı verdi

Al Nassr formasıyla bu sezon toplamda 19 maça çıkan Talisca, söz konusu mücadelelerde 18 kez gol atıp 4 de asist yapmayı başardı.

72 maçta 68 skor katkısı

2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibinde toplamda ise 72 maça çıktı ve 60 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

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