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Spor

Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van ekibinden sağlık çalışanlarına teşekkür

Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu üyeleri, korona virüs pandemisi sürecindeki çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:54:52 -
Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van ekibinden sağlık çalışanlarına teşekkür

Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu üyeleri, korona virüs pandemisi sürecindeki çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.


Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu Başkan ve üyeleri, korona virüs sürecindeki başarılı çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde pankart açtı. Sağlık çalışanlarına ‘Sizlere minnettarız’ pankartı açan grup, daha sonra Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile Başhemşire Nejla Yeşilova’ya çiçek takdiminde bulundu. Burada kısa bir konuşma yapan Çarşı Van Grubu Başkanı Ahmet Karatay, pandemi sürecinde verdikleri emek ve gayretten dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, anlamlı ziyaretlerinden dolayı mutluluğunu dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise “Sağlık çalışanları 3-4 aydır cansiperane çalışıyor. Bu tarz motive edici ziyaretler daha öncede oldu. Bende bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş camiasına, Çarşı Van Grubuna ve Beşiktaşlılar Derneğine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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