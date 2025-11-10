  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Beşiktaşlı Necip Uysal'dan "bahis" açıklaması
Spor

Beşiktaşlı Necip Uysal'dan "bahis" açıklaması

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Beşiktaşlı Necip Uysal'dan "bahis" açıklaması

Bahis soruşturması kapsamında adı geçen Beşiktaşlı Necip Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı." ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig takımı başkanı tutuklandı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig takımı başkanı tutuklandı

Spor

Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig takımı başkanı tutuklandı

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme
Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Spor

Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!
Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

Gündem

Türk futbolunda deprem oluyor! Bahis skandalında adı geçen bir futbolcu Milli takım kampından gönderildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23