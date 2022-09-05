Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs gözaltında
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.