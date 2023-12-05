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Gündem Beşiktaşlı Ali Sinanoğlu Akit’e konuştu: O Siyonizm’in sesi oldu Biz Hakk’ın sesi olmaya çalıştık
Gündem

Beşiktaşlı Ali Sinanoğlu Akit’e konuştu: O Siyonizm’in sesi oldu Biz Hakk’ın sesi olmaya çalıştık

Yeniakit Publisher
2023-12-05 09:57:00 -
Beşiktaşlı Ali Sinanoğlu Akit’e konuştu: O Siyonizm’in sesi oldu Biz Hakk’ın sesi olmaya çalıştık

Gazze’de yaşanan Siyonist vahşete kurban giden Filistinli mazlumların sesi olduğu için mikrofonu kapatılan Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, Akit’e konuştu. Divan Başkanı Serdar Keskin’in “Filistin falan şu an gündemimizde değil” diyerek susturulmasını değerlendiren Sinanoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Gazze’de yaşanan Siyonist vahşete kurban giden Filistinli mazlumların sesi olduğu için mikrofonu Beşiktaş Divan Başkanı Serdar Keskin tarafından kapatılan Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, Akit’e konuştu.

Kimin adına kesti?

Konuşmanın içeriğinden Keskin’in haberi olduğunu belirten Sinanoğlu, şunları dile getirdi; “Toplumsal bir konuya değineceğim, müdahale istemiyorum Sayın Başkan diye de uyardım. Zaten hiç konuşturmamak için en sona bıraktı beni. Bırakın Müslüman olmayı insan olan hiçbir kimse o çocukların feryadı karşısında sessiz kalamaz. O konuşmadan kalbinde zerrece bir yumuşama olmadıysa ben o zatı sadece kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Yani o kimin adına benim sesimi kıstı. Kıstığı ses benim sesim değildi. Gerçek Beşiktaş’ın kadim tarihinin sesini ve Filistin’deki mazlum çocukların feryadını kıstı o.

İnsan olan bunu yapmaz

“Bu işin peşini bırakmayacağız. Nereye hizmet ediyorsa ortaya çıkaracağız. Divan Başkanı orada İsrail savunuculuğuna soyundu. Bugün o çocukları vahşice öldüren, kadınları, yaşlı, sivil demeden insanları hunharca katleden barbar Siyonizmin sesi oldu. Biz ise Hakk’ın sesi olmaya çalıştık. O bizim sesimizi kısıyor zannetti ama Hakk öyle bir sesi çıkardırdı ki bugün kendileri de böyle bir şey beklemiyorlardı. Çünkü tabiri caizse kendi ayaklarına sıkmış oldular. Ama ben onun tek olduğuna inanmıyorum. Bu klik yapının o cesareti aldığı bir yer var ki gönül rahatlığıyla hiç istifini bozmadı. Beşiktaş’ın sahipleri bu vatanın kendi has evlatlarıdır. Bizim olanı istiyoruz. Polise taş atan, deistleştirilen değil.”

Gezi olunca ön saftalar

Bir avuç yöneticinin Beşiktaş’ı siyasi meze yaptığından dert yanan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican ise şunları söyledi: “Keskin’in bu tavrı kabul edilemez. Bir nevi ‘tarafım Siyonizm terörü’ demiştir. Daha önce Gezi’de en ön safta yeren alan Beşiktaş bazı yöneticilerinin sıra insan hayatı olunca, kendi üyelerini bile susturmasını şiddetle kınıyoruz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun burada ölen insanlıktır!”

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Yorumlar

üçü de aynı

masonik bjk’nin Allah belasını versin, bu takım halkın takımı falan değildir, dinsizliğe hizmet etmektedir

Erzincanlı

MÜSLÜMAN TÜRKÜ VE MÜSLÜMANI KAFİR VE DÜŞMAN YIKAMAZ İŞBİRLİKCİLERİ VE UŞAKLARI ZARAR VERİR YIKAMAZ. O MİKROFONU KISANDA BİR GÜN ÖLÜRSE CENAZESİNİ CAMİDEN KALDIRMAK İSTER.
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