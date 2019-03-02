Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'dan Slaven Bilic sözleri: Onun kulüpte çok...

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesi sonrası Beşiktaş'ı önümüzdeki sezon kimin çalıştıracağı büyük merak konusu olmuştu. Adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri de Siyah Beyazlılar'ı 2 sezon çalıştıran Slaven Bilic olmuştu.

Al Ittihad kulübüyle yollarını ayıran ve boşta olan Hırvat teknik adamla ilgili olarak vatandaşı ve Siyah Beyazlılar'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida'dan flaş bir açıklama geldi.

"Slaven Bilic, burada derin izler bırakmış bir isim''

"Tportal" adlı internet sitesine konuşan 29 yaşındaki yıldız isim, Bilic ile herhangi bir resmi görüşmenin olmadığını belirtirken "Slaven Bilic, burada derin izler bırakmış bir isim ve onun kulüpte çok sevildiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Hırvat sitesi ise Bilic'in yeniden Kara Kartal'ın başına geçmesi hâlinde kırmızı halıyla karşılanacağı yorumunda bulundu.