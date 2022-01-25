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Spor Beşiktaş'ın yıldızı Aslan mı oluyor?
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Aslan mı oluyor?

Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcu Larin'in durumunu menajeri vasıtasıyla sorduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:52:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı Aslan mı oluyor?

Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcunun durumunu menajeri vasıtasıyla sorduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Larin'e yıllık 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Kanadalı futbolcu 2.2 milyon euro istediği için anlaşma zemini oluşmamıştı. Bu olayın ardından Ahmet Nur Çebi'nin kesin talimatıyla 1.5 milyon euro'nun üstüne çıkılmayacağı öğrenilmişti. Galatasaray sezon sonu Larin'i kadrosuna katabilir.

Transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Beşiktaş'ın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Cyle Larin için nabız yoklayan Galatasaray'a olumlu cevap geldi.

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncunun geçtiğimiz haftalarda yaptığı sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmadı. Son Malatyaspor maçında da kadroda olmasına rağmen oyuna alınmayan Kanadalı oyuncuya teknik heyetin tepkisi sebebiyle sahaya sürülmediği iddia edilmişti.

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