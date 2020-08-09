Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un oyuncusu Welinton'u bugün saat 16:00'da sözleşme detaylarını konuşmak için İstanbul'a getiriyor. Transfer en kısa sürede açıklanacak.
31 yaşındaki stoper Welinton, bugün saat 16:00'da Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Welinton için Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.