Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı: Unutulmaya yüz tuttu! Bu oyuncu tartışmalara son veriyor

Beşiktaş'ın Somaspor'dan 5 milyon lira karşılığında transfer ettiği Emrecan Bulut'un pandemide amatör olarak oynadığı futbolu bıraktığı ve 90 kiloya ulaştığı öğrenildi.

Emrecan Bulut'un hikayesi: Pandemide futbolu bıraktı 2 sene sonra Süper Lig'e yükseldi

Beşiktaş'ın yerli takviye olarak Somaspor'dan transfer ettiği Emrecan Bulut'un bilinmeyenleri ortaya çıktı.

Futbola zorlu şartlar altında başlayan Emrecan, pandemide futbolu bırakıp fabrika işçisi olarak çalışmaya başladı.

O dönem 90 kiloya ulaştığını belirten 20 yaşındaki kanat, bir hocasının (Ferdi Öztürk) "Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin." diyerek onu kariyerine döndürdüğünü ifade etti. Ensonhaber.com'a göre;

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Daha sonra 23 Eylül 2021'de amatör takım olan Karaköyspor'a transfer olup aldığı kiloları vermeye başlayan Bulut, 19 Temmuz 2022'de 2. Lig ekibi Somaspor'a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezona damga vuran genç futbolcu 34 maçta 16 gol 1 asistle oynadı.

Neredeyse dipten Süper Lig devine yükselen Emrecan Bulut'un kariyeri nasıl şekillenecek, hep birlikte göreceğiz...