Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörü Guti oldu
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine Guti getirildi. Güneş'in yardımcılığını yapması için, daha önce İlhan Mansız, Yusuf Şimşek ve Mustafa Doğan isimlerini de gündemine alan Siyah-Beyazlılar, Guti'de karar kıldı.29 Haziran 2018 Cuma 21:13
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör arayışı sona erdi.
Bip Spor'un haberine göre Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Guti'yle yardımcı antrenörlük görevi için anlaşmaya vardı.
Guti, çarşamba günü Beşiktaş'ın Slovakya kampında yer alacak.
YORUM YAZ