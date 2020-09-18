Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gökhan Töre, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada, "Tekrardan bu formayı taşımak ve bu camiaya dönmek beni çok gururlandırdı. Sergen hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Tekrardan yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Maalesef pandemiden dolayı statta taraftarımızla olamayacağız. Onların desteğinin bizi ileri taşıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarla arasında farklı bir bağ olduğunu aktaran Gökhan Töre, "Taraftarla aramdaki bağ bambaşka. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Onları çok seviyorum. Onların da sevgisini her zaman hissetim. Beşiktaş'tan ayrıldığımda da bunu hissettim. Onlara minnettarım ve sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.